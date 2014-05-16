Строительство стадиона «Шахтер» в Партизанске почти завершено

Стадион площадью более 6,5 тысяч квадратных метров в Партизанске планируют сдать в эксплуатацию уже в ноябре 2017 года. Строительство объекта проинспектировал вице-губернатор Алексей Сухов во время рабочей поездки в муниципалитет.

Заместитель главы региона осмотрел футбольное поле, беговую дорожку протяженностью 400 метров, а также помещение под раздевалку. Сейчас на стадионе ведутся работы по укладке и отсыпке покрытия. По словам подрядчика, в ближайшее время будут доставлены трибуны на 400 мест с навесом и футбольные ворота. Также на стадионе предусмотрен тренажерный комплекс.

Для жителей всего города реконструкция стадиона стала долгожданным событием, ведь в муниципалитете есть собственный футбольный клуб «Сучан», но тренироваться спортсменам было негде, старый стадион пришел в негодность. Именно поэтому было принято решение отремонтировать в Партизанске стадион за счет краевого и муниципального бюджетов. Всего на эти цели предусмотрено 30 миллионов рублей.

По словам главы Партизанска Александра Зражевского, стадион смогут посещать не только спортсмены, но и другие жители округа.

«Здесь будут заниматься и спортивные организации, и школьники, и просто жители города, желающие приобщиться к спорту. Время посещения мы определим позже», – отметил он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]