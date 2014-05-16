Строительство стадиона «Шахтер» в Партизанске почти завершено
Стадион площадью более 6,5 тысяч квадратных метров в Партизанске планируют сдать в эксплуатацию уже в ноябре 2017 года. Строительство объекта проинспектировал вице-губернатор Алексей Сухов во время рабочей поездки в муниципалитет.
Заместитель главы региона осмотрел футбольное поле, беговую дорожку протяженностью 400 метров, а также помещение под раздевалку. Сейчас на стадионе ведутся работы по укладке и отсыпке покрытия. По словам подрядчика, в ближайшее время будут доставлены трибуны на 400 мест с навесом и футбольные ворота. Также на стадионе предусмотрен тренажерный комплекс.
Для жителей всего города реконструкция стадиона стала долгожданным событием, ведь в муниципалитете есть собственный футбольный клуб «Сучан», но тренироваться спортсменам было негде, старый стадион пришел в негодность. Именно поэтому было принято решение отремонтировать в Партизанске стадион за счет краевого и муниципального бюджетов. Всего на эти цели предусмотрено 30 миллионов рублей.
По словам главы Партизанска Александра Зражевского, стадион смогут посещать не только спортсмены, но и другие жители округа.
«Здесь будут заниматься и спортивные организации, и школьники, и просто жители города, желающие приобщиться к спорту. Время посещения мы определим позже», – отметил он.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
30.08.2017 В Партизанске реконструируют стадион «Шахтер»
-
26.11.2015 У владивостокцев, проживающих в районе школы №77, появится место для комфортного занятия спортом
-
11.11.2015 Современный трёхуровневый стадион во Владивостоке: строительство вышло на завершающую стадию
-
23.10.2015 Современный трёхуровневый стадион строит администрация Владивостока при средней школе № 77
-
21.11.2014 Владимир Миклушевский поручил привести в порядок социальную инфраструктуру Партизанска
-
16.05.2014 Универсальные спортивные площадки появятся в Приморье к 1 сентября
Добавить комментарий