Силовики в ходе операции в Приморье перекрыли канал поставок "синтетики" в РФ из Азии
Полиция и таможенники во Владивостоке перекрыли канал поступления синтетических наркотиков на территорию России из Восточной Азии, сообщила в пятницу пресс-служба Управления МВД по Приморскому краю.
В ходе спецоперации, проведенной при поддержке спецназа, в одном из гаражных кооперативов Владивостока была изъята особо крупная партия "синтетики" весом более 7 кг. В гараже находился местный житель, пытавшийся уничтожить наркотики.
Полицейские задержали ранее судимого 33-летнего жителя Владивостока. В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания, он заключен под стражу.
Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотиков, в особо крупном размере), санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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