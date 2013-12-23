В Приморье полицейские спасли потерявшегося рыбака
46-летний житель Дальнегорска, страдающий сахарным диабетом, отправился на рыбалку в район реки Иман, где ему стало плохо и он не мог передвигаться самостоятельно. Как сообщает пресс-служба ОМВД "Дальнегорский", когда мужчина не вернулся домой, родные забили тревогу и сообщили об этом в полицию. В ходе поисков выяснилось, что мужчину видели местные рыбаки, которые указали его примерное местоположение.
Мужчина был найден сотрудниками полиции в труднодоступном месте на берегу реки Иман в беспомощном состоянии вечером того же дня. Его местоположение не позволяло передвигаться на транспорте. Полицейские пять километров пронесли мужчину на носилках до трассы, откуда на служебном автомобиле он был доставлен в центральную городскую больницу города Дальнегорска для оказания неотложной медицинской помощи.
В настоящее время мужчина находится на лечении в краевой клинической больнице города Владивостока и идёт на поправку. Угроза его жизни и здоровью миновала.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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