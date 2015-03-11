Двое жителей Приморья осуждены за перевозку незаконно заготовленной древесины

Кавалеровским районным судом вынесен приговор в отношении двух местных жителей, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 191.1 УК РФ (перевозка в целях сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенная в крупном размере).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, в июне 2016 года фигуранты согласились на предложение приятеля, осуществившего незаконную рубку деревьев породы «дуб», за вознаграждение вывезти деревья с места рубки для сбыта. С этой целью они прибыли на автомобиле к месту рубки и загрузили в кузов незаконно заготовленную древесину. В процессе перевозки деревьев лица были замечены инспекторами ОГИБДД МОМВД России «Кавалеровский», однако на законные требования сотрудников правоохранительных органов не остановились и попытались скрыться. Чуть позднее злоумышленники были задержаны, заготовленная древесина изъята.

Следует отметить, что фигурант, который находился за рулем автомобиля, не имел водительских прав, поскольку был ранее лишен права управления транспортным средством.

Суд, признав подсудимых виновными в совершении указанного преступления, назначил каждому из них наказание в виде 9 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на 9 месяцев.

В отношении лица, осуществившего незаконную рубку лесных насаждений, возбуждено уголовное дело по ст. 260 УК РФ.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]