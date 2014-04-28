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В Находке стартует отопительный сезон

В Находке стартует отопительный сезон

15 октября отопительный сезон стартует для 22 из 43 городских котельных. Первыми тепло получат школы, детские сады, больницы и поликлиники, дома культуры и объекты соцзащиты. Остальные котельные запустят после установления среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 С, в течение пяти суток подряд.

Как сообщили в пресс-службе администрации Находкинского городского округа, в установленные сроки запустят отопление ООО «Тепловые сети Находки» (Рыбный порт) и ООО «Энергокомплекс» (Южный микрорайон). Состояние этих двух котельных вызывало серьезные опасения со стороны администрации городского округа. Систематические неплатежи коммунальщикам ставили под угрозу старт и дальнейшее прохождение отопительного сезона. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко поручил курирующему сферу ЖКХ вице-губернатору держать данный вопрос на личном контроле.

Как сообщили на совещании в администрации города представители «Тепловых сетей» и «Энергокомплекса» на сегодняшний день котельные выполнили комплекс оперативных ремонтно-профилактических мероприятий, сформирован достаточный для запуска котлов запас топлива.

Тем не менее, режим повышенной готовности, введенный городской комиссией по предупреждению ЧС, сохранится до окончательной стабилизации ситуации.

На воскресенье, 15 октября в администрации города назначено заседание оперативного штаба с отчетом о работе котельных представителей КГУП «Примтеплоэнерго» и теплоснабжающих предприятий.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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