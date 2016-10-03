Анонс на 15 октября

15 октября в Находке стартует отопительный сезон в соцучреждениях.

15 октября в Находке состоится заседание оперативного штаба с отчетом о работе котельных представителей КГУП «Примтеплоэнерго» и теплоснабжающих предприятий.

15 октября с 11.00 до 13.00 во Владивостоке (проспект 100-летия Владивостока, 103, каб. 237) пройдет очередной танцевальный мастер-класс «We Can Dance».

15 октября в 17.00 во Владивостоке (Пушкинский театр ДВФУ, ул. Пушкинская, 27) — Пушкинский бал в честь открытия ХVII Дальневосточного фестиваля искусств «Болдинская осень».

15 октября в 13.00 во Владивостоке (кампус ДВФУ) — XIX Всемирный фестиваь молодежи и студентов в ДВФУ откроет пленарная сессия (корпус В, зал «Морской»). С 14.15 до 15.45 в кампусе будут работать дискуссионные площадки по направлениям: «Арктика: территория будущего», «Экологическая оценка риска применения нанотехнологий», «Голливудизация медиа», «Русский язык как иностранный», «Глобальные изменения климата», «Персонализированная медицина», «Голоса XXI века: молодежь и мировая повестка». В 22.00 (корпус А, 12 уровень) - фестивальная молодежная вечеринка с шоу-программой творческих коллективов. 24.00 — прямая трансляция церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов из г. Сочи.

15 октября — Кубок Росси по спортивному ориентированию. В 12.00 - общий старт участников на дистанции кросс-лонг (п. Олений, Артемовский городской округ) и в 15.00 - награждение участников, закрытие соревнований.

15 октября г. Владивосток, Краевой дом физкультуры (Партизанский пр-т, 2). Открытый Кубок Приморского края по рукопашному бою «Кубок Федерации». Начало в 09.30, открытие в 12.00.

15 октября г. Владивосток, скейт-парк Спортивной набережной. Экстрим-фестиваль «Мосты», дисциплины - BMX; skate; kickscooter. Начало в 12.00.

15 октября о. Русский, сопка Русская. Велоспорт, маунтинбайк. VI этап Кубка Приморского края по скоростному спуску, DH. Начало в 13.00.



15 октября г. Артем, ФОК (ул. Фрунзе, 32б). Кубок Приморского края по тхэквондо (ВТФ), дисциплина керуги (спортивные поединки). Начало в 10.00, открытие в 14.00.

15-16 октября Приморский край. Открытый Кубок Приморского края по конному спорту, конкур.

15 октября - Международный день белой трости.

15 октября - Всемирный день мытья рук.

15 октября - Международный день сельских женщин.

15 октября - День работников пищевой промышленности в России.

15 октября - День работников дорожного хозяйства в России.

15 октября - День создания адресно-справочной службы Российского государства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]