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Приморский парк «Изумрудная долина» отмечает день рождения

Приморский парк «Изумрудная долина» отмечает день рождения

Фото: Новости Владивостока

«Изумрудная долина» – единственный построенный в аутентичном русском стиле парк на Дальнем Востоке, который ставит перед собой задачу рассказать об истории Древней Руси. В субботу, 14 октября, парку исполняется шесть лет.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, праздничное мероприятие, посвященное этому знаменательному событию, начнется в 13.00. Гостей ожидает рыцарский турнир, концертная программа с участием музыкальных групп, а также праздничный каравай и встреча с Изумрудным Дедом Морозом. Помимо этого, будет организован большой хоровод и танцы у костра, акции и мастер-классы. Мы будем рады принять гостей и разделить с ними наш праздник.

Ландшафтно-исторический парк «Изумрудная долина» в селе Утесное, расположенном в Уссурийском городском округе, представляет собой исторический комплекс, рассказывающий о Древней Руси и народах Приморья на основе реконструкции жилищ Уссурийского края разных исторических эпох – от палеолита до русских острогов.

Для гостей парка круглый год проводятся многочисленные экскурсии и событийные мероприятия, в рамках которых опытные сотрудники комплекса рассказывают гостям об объектах, построенных в долине, и о том, как жили в них люди в древние времена. Здесь можно примерить настоящую кольчугу, увидеть древние орудия труда и военное снаряжение.

В парке «Изумрудная долина» туристы могут окунуться в древний русский мир и ощутить на себе все особенности того времени. Недалеко от парка находятся древние исторические памятники Чжурчженьский и Мохэский, где археологи регулярно проводят раскопки.

Напомним, ландшафтно-исторический парк «Изумрудная долина» – это якорный проект автокластера «Изумрудное кольцо», в рамках которого в Приморье до 2025 года будут созданы объекты придорожной инфраструктуры, а также культурно-развлекательный и гостинично-рекреационный комплексы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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