Анонс на 14 октября

14 октября в 13.00 в приморском парке «Изумрудная долина» - день рождения, 6 лет.

14 октября во Владивостоке - Кубок России по спортивному ориентированию. В 12.00 - старт участников на дистанции кросс-выбор (г. Владивосток, сопка Холодильник).

14 -15 октября в 14.00 на четвертом этаже торгово-развлекательного комплекса «Седанка Сити» во Владивостоке - Фестиваль корейской кухни, культуры и туризма; представление, которое включает в себя танцы би-боев, битбокс, боевые искусства, акробатику.

14 октября г. Владивосток, с/к «Арена спорта» (ул. Володарского, 3а). Чемпионат и Первенство г. Владивостока по кудо. Начало и открытие в 10.00. Подробнее

14 октября г. Москва. БК «МБА» Москва - БК «Спартак-Приморье» Владивосток. Суперлига - Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2017/18.

14 октября г. Курск. ФК «Авангард» Курск – ФК «Луч-Энергия» Владивосток. 18 тур ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2017-18 гг.

14 октября г. Ханты-Мансийск. ХК «Югра» Ханты-Мансийск - ХК «Адмирал» Владивосток. Континентальная хоккейная лига, сезон 2017/18.

14-15 октября о. Русский, бухта Ахлестышева. Открытый мастер-класс по САП-серфингу в дисциплине «Курс-рейс».

14-15 октября о. Русский, корпус S (кампус ДВФУ). Открытый Чемпионат среди дальневосточных клубных команд по настольному теннису «Приморская лига», сезон 2017-2018 гг.

14-15 октября г. Уссурийск. Первенство Приморского края по футболу среди юношей 2001-08 гг.р.

14-15 октября Шкотовский р-н. Чемпионат Приморского края по альпинизму, скайрайннинг, вертикальный километр.

14-15 октября г. Череповец. ВК «Северянка» Череповец - ВК «Приморочка» Владивосток. 2 тур, Высшая лига «А» чемпионата России 2018 среди женских команд.

14 октября - Великий праздник Русской Православной Церкви — Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии празднуется ежегодно 14 октября по новому стилю (1 октября — по старому).

14 октября - Всемирный день стандартов.

14 октября - Деньработников заповедного дела в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]