Анонс на 16 октября

16-21 октября в Пушкинском театре Владивостока (ул. Пушкинская, 27) — ХVII Дальневосточный фестиваль искусств «Болдинская осень», конкурсные просмотры: стихи и проза, музыкальное, вокальное творчество, хореография, живопись и фото, театральные постановки и музыкально-поэтические композиции.

16 октября во Владивостоке стартует операция «Чистый автобус». Об этом сообщили на еженедельном совещании в городском управлении транспорта, кот

16 октября в 10.30 в ВДЦ «Океан» - Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

16 октября в 19.00 в кампусе ДВФУ — встреча с молодежью общественных объединений Приморского краяв рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

16 октября г. Омск. ХК «Авангард» Омск – ХК «Адмирал» Владивосток. Континентальная хоккейная лига, сезон 2017/18.

16 октября - Всемирный день продовольствия.

16 октября - Всемирный день хлеба.

16 октября - Всемирный день анестезии (День анестезиолога).

16 октября - День Шефа (День Босса).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]