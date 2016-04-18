Всю информацию о квартплате приморцы могут получить на сайте ГИС ЖКХ
Оплатить квитанции, узнать о задолженности, проверить лицензию управляющей компании – все это жители Приморского края могут сделать в «личном кабинете» на портале сайта ГИС ЖКХ, воспользовавшись учетной записью Единого портала госуслуг.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, ГИС ЖКХ – это государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства, содержащая всю актуальную информацию.
Здесь, не выходя из дома, жители края могут подавать показания приборов учета, оплачивать квитанции, узнавать о проведении ремонтных работ в доме, направлять жалобы в органы надзора, а также контролировать свои расходы. Кроме того, здесь можно получить исчерпывающую информацию о законодательстве в коммунальной сфере, а также общаться с соседями на специальном форуме.
Специалисты добавили, что, если пользователь уже зарегистрирован на портале Госуслуг и имеет подтверждённую учётную запись – он может без проблем зайти в Личный кабинет ГИС ЖКХ без дополнительной регистрации. Если нет – учётную запись легко подтвердить.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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