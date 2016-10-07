Во Владивостоке стартуют игры городского чемпионата по баскетболу
17 октября начнется очередной сезон чемпионата Владивостока по баскетболу среди мужских команд. Традиционно за звания чемпиона города будут бороться команды двух групп. Все игры пройдут в спорткомплексе «Арена-Спорт» (ул. Володарского, 3а).
В первой группе играют команды, имеющие большие амбиции и готовые представлять город не только на краевых, но и на дальневосточных и даже всероссийских любительских соревнованиях. Вторую группу представляют ветераны, юниоры и молодые команды.
Чемпионат Владивостока пройдет при непосредственной поддержке Федерации баскетбола Приморского края. В этом году число команд участников первой группы сократилось на две, однако на те же две команды стало больше во второй группе.
Команды первой группы: «ДВФУ», «ВГУЭС», «Первомайское», «СКИФ-1», «Цунами», «Либерти».
Команды второй группы: «Баскетклаб», «Спартак» ДЮБЛ, «Дальзавод», «ТГМУ», «ДВГТРУ», «Локомотив», «Эверест», «ДВГГТК», «ВГУЭС-2», «СКИФ-2», «Вояж».
Анонсы игр, таблицы и результаты игр - на сайте prim-basket.ru
Источник: Администрация г.Владивостока
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