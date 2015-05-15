Права дольщиков будут защищены

Председатель Правительства Дмитрий Медведев подписал сразу пять документов, касающихся обеспечения прав граждан, которые участвуют в долевом строительстве. Об этом он сообщил на очередном заседании Правительства в четверг, 12 октября.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, Дмитрий Медведев подписал сразу пять документов, касающихся обеспечения прав граждан, которые участвуют в долевом строительстве. Это постановление о создании публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства». Задача этой компании – сформировать компенсационный фонд за счёт обязательных отчислений застройщиков, которые привлекают деньги участников долевого строительства.

«Этот фонд поможет завершить строительство или возместить дольщикам вложенные средства, если застройщик обанкротился и при этом застройщик уплатил обязательные отчисления в компенсационный фонд», – сказал премьер-министр.

Во-вторых, устанавливаются требования к банкам, в которых размещаются деньги компенсационного фонда.

«Это, разумеется, должны быть банки надёжные, финансово устойчивые, с собственными средствами не менее 25 миллиардов рублей. Банки эти должны участвовать в системе обязательного страхования вкладов физических лиц, дать письменное согласие на ежеквартальное предоставление информации о соблюдении установленных требований», – прокомментировал председатель Правительства, отметив, что такой банк должен находиться под прямым или косвенным контролем государства или Центрального банка либо иметь одновременно кредитные рейтинги не ниже определённых уровней, которые присвоены национальными кредитными рейтинговыми агентствами.

В-третьих, определён порядок возмещения денег пострадавшим дольщикам. Выплата по договорам участия в долевом строительстве будет производиться, если застройщик признан банкротом арбитражным судом, если в отношении него открыто конкурсное производство и застройщиком уплачены обязательные отчисления в компенсационный фонд. Кроме того, нужно, чтобы собрание участников долевого строительства приняло решение о получении такого возмещения.

В-четвёртых, утверждены правила, по которым Фонд защиты дольщиков будет финансировать завершение строительства недостроенных домов. В частности, если необходимая сумма составляет не более 500 миллионов рублей, решение будет приниматься правлением фонда. Если она превышает 500 миллионов рублей, решение будет принимать наблюдательный совет фонда. При этом правление будет контролировать целевое использование выделенных денег со дня заключения договора о предоставлении средств и до завершения строительства.

В-пятых, сформирован наблюдательный совет фонда. В него вошли представители Правительства, Совета Федерации, Государственной Думы. Председателем наблюдательного совета будет Руководитель Аппарата Правительства, вице-премьер Сергей Приходько.

Отметим, в Приморье благодаря активной работе краевой власти за последние годы удалось завершить строительство десяти долгостроев. На данный момент в реестре так называемых обманутых дольщиков числится 118 человек.

Кроме того, в регионе была решена проблема по переселению горожан из так называемых «шахтовых домов» в Партизанске – единственном городе в Приморском крае, кроме Владивостока, который затронула проблема долгостроев, но обманутые дольщики здесь – это люди, вложившие в стройку свои сертификаты на получение жилья по так называемой шахтерской программе, свою единственную возможность переехать из бараков в новое жилье. Большинство из них относится к социально незащищенной категории граждан.

Четыре дома здесь достроены с привлечением средств краевого и муниципального бюджетов. Достройка еще трех была признана экономически нецелесообразной так как готовность одного не превышала 25%, а два других находились на стадии фундамента. По инициативе Администрации региона был принят краевой закон о выплате гражданам денежных компенсаций на приобретение жилых помещений на вторичном рынке соразмерно вложенным в строительство средствам по договорам долевого участия. Общая сумма выплат составила более 77 миллионов рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]