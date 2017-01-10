Лапы медведя пытался вывезти из России гражданин КНР

Пять лап медведя обнаружили должностные лица Хасанского таможенного поста Уссурийской таможни на МАПП Краскино при проведении таможенного контроля транспортного средства, выезжающего из России в Китай.

Как сообщили в пресс-службе Уссурийской таможни, при устном опросе водитель автобуса заявил, что ничего запрещенного или ограниченного к вывозу не перемещает, однако при этом заметно нервничал и вел себя подозрительно. Гражданин КНР привлек внимание не только должностных лиц, но и служебной собаки Чарли. Четвероногого помощника заинтересовало багажное отделение автобуса, где в ходе проведения таможенного досмотра была обнаружена канистра с технической жидкостью. Как показала рентген-установка, канистра имела двойное дно с дверкой. В тайнике предприимчивый гражданин КНР спрятал 5 медвежьих лап.

Правонарушитель сознался, что знал о запрете на вывоз данных товаров, поэтому и сокрыл его от таможенного контроля. В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]