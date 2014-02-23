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Память погибших сотрудников органов внутренних дел почтили в Приморье

Память погибших сотрудников органов внутренних дел почтили в Приморье

Фото: primorsky.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в пятницу, 13 октября, принял участие в митинге в память о сотрудниках органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.

Как сообщили в администрации Приморского края, церемония началась с возложения цветов и венков к мемориалу сотрудников органов внутренних дел Приморского края, погибших при исполнении служебного долга.

Андрей Тарасенко обратился к собравшимся здесь родным и близким погибших, ветеранам, представителям общественных организаций края.

«Мы собрались, чтобы почтить память людей, которые ценой своей жизни защитили закон и правопорядок в нашем государстве. Вечная память погибшим. Люди этой мужественной профессии бесстрашны», – подчеркнул врио Губернатора Приморского края.

Отметим, 15 октября ежегодно отмечается как День памяти сотрудников УВД по Приморскому краю, погибших при исполнении служебного долга.

Мемориал Памяти сотрудникам УВД по Приморскому краю, погибшим при исполнении служебного долга был открыт 15 октября 1999 года во Владивостоке на улице Фонтанная 12. Основой этого монументального сооружения служат две гранитные стелы с эмблемой УВД, у подножия которых расположена скульптурная группа, символизирующая женщину-мать, стремящуюся удержать раненного сына. На восьми мемориальных плитах, изготовленных из чёрного гранита, высечены фамилии сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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