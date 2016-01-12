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В Приморье задержаны нелегалы, незаконно занимающиеся заготовкой кедрового ореха

В Приморье задержаны нелегалы, незаконно занимающиеся заготовкой кедрового ореха

Фото: ОМВД России "Партизанский"

В лесном массиве недалеко от поселка Николаевка граждане Узбекистана незаконно занималис заготовкой кедрового ореха. У работодателя и самих нелегалов не было разрешающих документов на предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД "Партизанский", полицейские доставили правонарушителей в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Партизанский».  В отношении задержанных составлены административные материалы по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в нарушении установленных правил въезда в Российскую Федерацию, в нарушении правил миграционного учета), а также части 1 статьи 18.10 КоАП РФ (осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу либо патента).

Также административному наказанию подвергся житель Приморского края, который выступал в роли работодателя. Мужчина привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ (привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства при отсутствии у этого иностранного гражданина или лица без гражданства разрешения на работу либо патента).

В общей сложности составлено 13 административных протоколов. Правонарушителям выписаны штрафы.

Напомним, на территории Приморского края введен особый противопожарный режим, запрещающий пребывание граждан в лесах и разведение открытого огня. За нарушение требований противопожарной безопасности правонарушителям грозит как административная, так и уголовная ответственность.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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