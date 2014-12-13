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На трассе под Лесозаводском грузовик врезался в вывалившийся из тягача экскаватор

На трассе под Лесозаводском грузовик врезался в вывалившийся из тягача экскаватор

Фото: Newsbox24.tv

Грузовик двигался по трассе со стороны Хабаровска в направлении  Владивостока. Навстречу ему с горки спускался тягач, на платформе которого находился экскаватор. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.tv, в какой-то момент спецтехника вывалилась с трала и упала проезжую часть, перегородив дорогу грузовику. Водитель автомобиля пытался увести машину в сторону, но задел спецтехнику и перевернулся. Весь груз в результате ДТП рассыпался по дороге.  

Большая часть партии окорочков, которую машина  перевозила в результате аварии, пришла в негодность. Теперь это мясо можно собрать и в ближайшем лесу пожарить в качестве барбекю или устроить сторожевым собакам со стоянки праздник живота.

ВИДЕО

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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