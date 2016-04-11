На следующей неделе температура воздуха в Приморье будет повышаться

Первую половину следующей недели существенных изменений в синоптической ситуации не произойдёт, погодные условия над Приморьем будет формировать гребень континентального антициклона, осадки маловероятны. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, в ночь на понедельник, 16 октября, в поле повышенного давления и отсутствии облаков воздух будет интенсивно выхолаживаться. На большей части края ожидаются отрицательные температуры, 0…−5 °C, в горных районах до −11 °C, лишь на побережье местами сохранятся очаги тепла, до 6 °C.

Первый рабочий день также будет прохладным, +3…+15 °C. Ночь на вторник, 17 октября, останется холодной, а днём направление воздушных потоков с северо-западных поменяется на западное, юго-западное. На юг Дальнего Востока станет поступать более тёплая воздушная масса, и температурный фон в Приморье к середине недели повысится на 4–6 градусов.

Во Владивостоке осадков не ожидается. В ночь на понедельник температура воздуха +4…+6 °C, днём +11…+13 °C. К середине недели температурный фон повысится на 1–3 градуса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]