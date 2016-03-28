Этнографический диктант пройдет сразу в нескольких городах Приморья

Большой этнографический диктант пройдет в Приморье в пятницу, 3 ноября. Написать его и проверить свои знания о традициях, культуре и особенностях народов, проживающих на территории России, смогут все желающие. В Приморье будет организовано 12 площадок для написания этнографического диктанта. Мероприятие пройдет во Владивостоке, Большом Камне, Артеме, Уссурийске и Спасске-Дальнем.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, во Владивостоке диктант пройдет на площадке ДВФУ, в корпусе F, аудитория F 413. В Большом Камне – в филиале ДВФУ на улице Карла Маркса, 2, в конференц-зале. В Артеме – в Центре образования на улице Ворошилова,13, в школе №35 на улице Ремзаводская,5 и в гимназии №2 поселка Заводской.

Пять площадок откроют в Уссурийске: две из них – в филиале ДВФУ на улице Некрасова, 35, в Приморской сельскохозяйственной академии на улице Блюхера,44, в гимназии №133 на улице Слободская,9, а также в гимназии №29 на улице Крестьянская,55.

Жители Спасска-Дальнего и ближайших территорий смогут написать диктант в школе №4 на улице Ленинская, 47.

На всех площадках диктант начнется одновременно – в 10.00.

Отметим, впервые в этом году в диктанте появится региональная часть – вопросы, касающиеся народов, проживающих на территории Приморского края.

Мероприятие приурочено ко Дню народного единства. Федеральное агентство по делам национальностей и наш регион проводят диктант для развития межкультурного диалога, укрепления дружбы между народами и популяризации этнографического туризма в Приморье.

Впервые Большой этнографический диктант прошел в 2016 году и состоял из 30 вопросов, на которые нужно было ответить за 45 минут. Задания касались культуры и обычаев народов России, этноразнообразия, Конституции РФ и терминологии. В целом, приморцы успешно справились с поставленной задачей, средний балл по региону составил почти 50%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]