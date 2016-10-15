Марафон Mount Falaza Trail Ultra пройдет в Приморье

Соревнования по трейлраннингу (бегу по пересеченной местности) пройдут в субботу, 14 октября, в районе села Анисимовка в Шкотовском районе Приморья. Старт марафону будет дан с известного горнолыжного комплекса «Грибановка», там же спортсмены и финишируют. В этом году Mount Falaza Trail Ultra проводится уже третий раз. Мероприятие традиционно организовано в период бархатного сезона приморской тайги.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, на данный момент регистрацию на участие в соревнованиях прошли более 80 человек, среди них есть и иностранцы.

«Если в прошлом году в гонке участвовали гости из Китая, то в этом году мы ждем жителей Нидерландов. А вообще в соревнованиях могут участвовать все желающие в возрасте от 16 до 60 лет, для этого нужно пройти процедуру регистрации либо в режиме онлайн, либо, за исключением дистанции Ultra, непосредственно на месте перед стартом марафона», – рассказал один из организаторов марафона Алексей Чахлов.

По его словам, событие Mount Falaza Trail Ultra является уникальным – подобных спортивных соревнований в регионе нет.

«Само по себе мероприятие отличается тем, что бег проходит по промаркированному маршруту, что делает его сложнее, чем просто марафон. Mount Falaza Trail Ultra вошел в чрезвычайно популярную и престижную серию ультра-марафонов «Asia Trail Master». Победители на длинной дистанции получат квалификационные очки и дополнительные бонусы для дальнейшего участия в серии гонок уже за рубежом. То есть для кого-то это просто развлечение, а для кого-то – шанс достичь высоких результатов на международной спортивной арене», – рассказал организатор.

Участникам на выбор предложены три дистанции. Считается, что самый популярный маршрут среди туристов и начинающих спортсменов – 11 километров, дистанция для опытных спортсменов – 39 километров, а настоящий ультра-марафон начинается от 50 километров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]