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Во Владивостоке пройдет очередной этап сдачи норм комплекса ГТО

Во Владивостоке пройдет очередной этап сдачи норм комплекса ГТО

С 16 по 19, а также 21 октября во Владивостоке пройдет очередной этап выполнения норм Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». Его организует муниципальный центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО при поддержке администрации краевой столицы.

В состязаниях могут принять участие все желающие, имеющие необходимую физическую подготовку и допущенные врачом к участию в данном физкультурном мероприятии.

Узнать более подробную информацию и подать заявку на участие можно в муниципальном центре тестирования ВФСК ГТО города Владивостока (пр-т 100-летия Владивостока, 30д, стадион «Строитель»), по телефону: 8-964-450-20-40 или отправив письмо на электронную почту: vfskgto_vlc@mail.ru.

Напомним, нормативы ГТО могут выполнять граждане в возрасте от 6 до 70 лет и старше, допущенные к выполнению тестов на основании медосмотра. Чтобы выполнить нормативы, необходимо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru (или скачать в AppStore и Google Play официальное мобильное приложение комплекса ГТО) и получить уникальный идентификационный номер.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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