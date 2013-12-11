Подготовка школьников к государственному итоговому экзамену по английскому языку в Спасске-Дальнем теперь идет на более высоком уровне. В местной гимназии для этих целей установили лингвистическое современное оборудование, единственное в городе.

У девятиклассников спасской гимназии урок английского. Важный момент занятия - восприимчивость текстов, которые озвучивают носители языка, на слух. Магнитофон помогает включиться в работу сразу всему классу.

Наталья Кириллова, учитель английского языка: «Объективно оценить трудно, когда дети слушают один текст. Поэтому сейчас у ребят больше возможностей аудирования текстов с помощью лингафонного кабинета».

Семь комплектов специального оборудования и программного обеспечения к нему, спасская гимназия приобрела на краевые средства. Чтобы учить язык по современным методикам понадобилось полмиллиона рублей. Отдельный плюс обучения - каждый гимназист на уроке может рассчитывать только на собственные знания, подслушать или списать у соседа рядом — не получиться.

Ольга Гриднева, директор лицея: «Требование такое, чтобы у них слышно ничего не было. Они рядышком сидят и не слышат друг друга, даже если разговаривают. Вот такие наушники».

В гимназии иностранный язык изучают углублённо. Половина девятиклассников выбирают его в качестве дополнительного экзамена потому, что будущую профессию связывают с международными отношениями.

Юлия Баранова, ученица 9-го класса: «В классе, когда учитель рассказывает, он подстраивается под нас. Он некоторые слова нам конкретно выделяет, чтобы мы поняли, а сейчас нам просто читает диктор. Его не волнует, поняли или нет, у него свой темп. У него своя речь, мы обязаны его понимать».

Как только завершат настройку всех программ нового оборудования, школьники смогут не только слышать готовые тексты на английском, но и сами их наговаривать. Пока в спасской гимназии работает один лингафонный кабинет. В следующем году дирекция закупит ещё семь комплектов и откроет второй учебный класс. Деньги на покупку учебного оборудования направит край. Через два года иностранный язык — станет обязательным экзаменом, который будут сдавать выпускники российских школ. В Спасске к этому начали готовиться уже сегодня.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]