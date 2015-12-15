Ситуация с лесными пожарами в Приморском крае нормализуется

В ситуации с лесными пожарами в Приморье наступил перелом. Отмечается уверенная тенденция к снижению количества очагов.

По оперативным данным служб Рослесхоза, на утро 13 октября в крае действует 14 пожаров. Все они локализованы, опасности развития не представляют. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю, переломить ситуацию удалось буквально за два минувших дня. Власти Приморья ввели особый противопожарный режим на всей территории региона, что позволило предпринять ряд мер ограничительного характера и не допустить возникновения новых возгораний. 11 октября было ликвидировано 12 пожаров, за 12 октября – ещё 17.

Межведомственные профилактические группы, сформированные из сотрудников МЧС России, представителей правоохранительных органов и лесоохраны осуществляют непрерывный надзор за соблюдением требований пожарной безопасности и в населённых пунктах, и в природной среде.

Для стабилизации лесопожарной обстановки МЧС России командировало в Приморский край 4 единицы авиационной техники и 200 спасателей из регионов Дальнего Востока. Спасатели задействованы в окарауливании лесных кварталов, в ликвидации локальных участков горения лесостепи, патрулируют районы горения, а также помогают местным властям в разъяснительной работе с населением.

Непосредственно в лесах на ликвидации горящих площадей работает более 400 специалистов лесного хозяйства. Скоординированная работа авиации и наземных сил даёт возможность не допустить развития пожаров в сторону населённых пунктов. По информации пилотов воздушных судов МЧС России, порядка 10 населённых пунктов удалось защитить, останавливая огонь в 3-5 километрах от поселений.

На применение авиационно-спасательных технологий существенное влияние оказывает погода. Осеннее понижение температуры наружного воздуха ниже +5 градусов Цельсия уже препятствует самолёту-амфибии Бе-200 выполнять функции пожаротушения.

В настоящее время в районах Приморья, подверженных лесным пожарам, складывается благоприятная погода для полной стабилизации обстановки. Профильным службам и органам власти достаточно предпринять усилие для оперативной ликвидации оставшихся пожаров и не допустить возникновения новых.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]