Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:46
  0

Приморские ученые предлагают использовать «морские» пектины для защиты от металлов и радионуклидов

Приморские ученые предлагают использовать «морские» пектины для защиты от металлов и радионуклидов

Фото: пресс-служба ДВФУ

Низкомолекулярные пектины из морской травы способны защитить человека от токсичных металлов и радионуклидов. К такому выводу пришли ученые Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) по итогам проведенных исследований. Результаты представил директор департамента фармации и фармакологии ДВФУ Максим Хотимченко на международной конференции «Функциональные продукты питания и хронические заболевания» в Медицинской школе Гарварда (США).

Как сообщает"Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВФУ, ученые изучили действие низкомолекулярных пектиновых веществ морской травы филлоспадикс (Phyllospadics Iwatensis) на лабораторных животных. Результаты опытов показали, что применение «морского» пектина многократно ускоряет выведение ионов стронция и иттрия из организма и препятствует их накоплению во внутренних органах. По мнению исследователей, такие структурированные пектиновые вещества можно использовать в качестве активных компонентов продуктов и биологически активных добавок к пище для защиты человека от вредного действия токсичных металлов и радионуклидов. Как известно, именно они являются основными факторами загрязнения окружающей среды в крупных городах.

«Участие в конференции такого уровня дает возможность ученым ДВФУ быть среди мировых лидеров исследований и разработок продуктов лечебно-профилактического питания. Представленные результаты вызвали значительный интерес участников конференции. Очень  вероятно, что в дальнейшем работы в этом направлении мы продолжим в сотрудничестве с ведущими исследовательскими центрами мира», — отметил Максим Хотимченко.

Напомним, в своих последних разработках коллективу Школы биомедицины ДВФУ удалось получить производные высокоактивных пектинов с упрощенной молекулярной структурой. Ученые выяснили, что уменьшение массы приводит к увеличению их металлсвязывающей способности. Для исследований использовались выделенные из морской травы пектины, структура которых модифицировалась химическими методами.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря