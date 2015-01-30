Приморские ученые предлагают использовать «морские» пектины для защиты от металлов и радионуклидов
Низкомолекулярные пектины из морской травы способны защитить человека от токсичных металлов и радионуклидов. К такому выводу пришли ученые Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) по итогам проведенных исследований. Результаты представил директор департамента фармации и фармакологии ДВФУ Максим Хотимченко на международной конференции «Функциональные продукты питания и хронические заболевания» в Медицинской школе Гарварда (США).
Как сообщает"Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВФУ, ученые изучили действие низкомолекулярных пектиновых веществ морской травы филлоспадикс (Phyllospadics Iwatensis) на лабораторных животных. Результаты опытов показали, что применение «морского» пектина многократно ускоряет выведение ионов стронция и иттрия из организма и препятствует их накоплению во внутренних органах. По мнению исследователей, такие структурированные пектиновые вещества можно использовать в качестве активных компонентов продуктов и биологически активных добавок к пище для защиты человека от вредного действия токсичных металлов и радионуклидов. Как известно, именно они являются основными факторами загрязнения окружающей среды в крупных городах.
«Участие в конференции такого уровня дает возможность ученым ДВФУ быть среди мировых лидеров исследований и разработок продуктов лечебно-профилактического питания. Представленные результаты вызвали значительный интерес участников конференции. Очень вероятно, что в дальнейшем работы в этом направлении мы продолжим в сотрудничестве с ведущими исследовательскими центрами мира», — отметил Максим Хотимченко.
Напомним, в своих последних разработках коллективу Школы биомедицины ДВФУ удалось получить производные высокоактивных пектинов с упрощенной молекулярной структурой. Ученые выяснили, что уменьшение массы приводит к увеличению их металлсвязывающей способности. Для исследований использовались выделенные из морской травы пектины, структура которых модифицировалась химическими методами.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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