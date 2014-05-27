На острове Русский пройдёт экологический субботник
21 октября на острове Русский пройдёт экологический субботник «Чистый берег». Как сообщили организаторы, принять участие в субботнике могут все желающие. Местом его проведения станет прибрежная территория между мысами Огородный, Мелководный и Тупой бухты Новик. Всех участников обеспечат необходимым инвентарем и угостят чаем.
Местом сбора участников субботника станет побережье бухты Мелководная. Здесь также будет организована культурно-развлекательная программа, в том числе — показательные выступления по гребле на лодках класса «дракон».
Начало акции в 12 часов.
По всем вопросам об участии в субботнике следует обращаться по тел. 8 (984) 193-23-81 (Алексей Калита).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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