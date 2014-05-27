21 октября на острове Русский пройдёт экологический субботник «Чистый берег». Как сообщили организаторы, принять участие в субботнике могут все желающие. Местом его проведения станет прибрежная территория между мысами Огородный, Мелководный и Тупой бухты Новик. Всех участников обеспечат необходимым инвентарем и угостят чаем.

Местом сбора участников субботника станет побережье бухты Мелководная. Здесь также будет организована культурно-развлекательная программа, в том числе — показательные выступления по гребле на лодках класса «дракон».

Начало акции в 12 часов.

По всем вопросам об участии в субботнике следует обращаться по тел. 8 (984) 193-23-81 (Алексей Калита).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]