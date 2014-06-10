В Приморье директор коммерческой организации обвиняется в мошенничестве
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточный консалтинг». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ) (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чу жого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника руководителя СК РФ по Приморскому краю Аврору Римскую, в 2015 году генеральный директор коммерческой организации не выполнил все работы, предусмотренные контрактом с администрацией Находкинского городского округа на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность на условиях участия в долевом строительстве, при этом часть выделенных на эти цели денег в размере свыше 18,5 млн он похитил.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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