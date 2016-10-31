Более 130 гектаров леса потушили за сутки в Приморье

Три лесных пожара на площади в 134 гектара потушили за прошедшие сутки в Приморском крае.

Как сообщили в краевом департаменте лесного хозяйства, пожары ликвидированы в Кировском, Партизанском и Тернейском районах, тушение ещё 17 возгораний продолжается.

«Сейчас борьба с пожарами ведется на площади почти 2,5 тысячи гектаров в Кавалеровском, Ольгинском, Партизанском, Ханкайском районах и Дальнегорском городском округе. Практически все очаги огня локализованы, в их тушении принимают участие около 170 человек, задействовано 40 единиц техники», – уточнили в ведомстве.

Специалисты отметили, что в Приморье снова установилась сухая и ветреная погода, из-за чего в лесах возросла пожароопасность и появились новые возгорания.

«В течение суток в крае пожарные подразделения 27 раз выезжали на палы сухой травы, возникло восемь новых пожаров, большинство из которых оперативно ликвидированы», – пояснили в департаменте.

Напомним, по распоряжению врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко с 12 октября 2017 года на территории края введён особый противопожарный режим. В этот период запрещено пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований.

Руководителям городов и районов рекомендовано проводить своевременную очистку территорий населенных пунктов от горючих материалов и мусора, создать у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запасы воды для тушения пожаров и восстановление противопожарных минерализованный полос. ГУ МЧС России по Приморскому краю – принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним.

«Та ситуация, которая сложилась сейчас в Приморье с лесными пожарами, происходит из-за варварской заготовки дикоросов. Целые бригады приходят в леса, вместе с шишками обрывают ветки, верхушки кедра, тут же их сжигают, отсюда и пожары. Необходимо усилить не только профилактику пожаров, но и наказывать тех, кто уничтожает наши леса», – заявил Андрей Тарасенко.

Врио Губернатора поручил краевому департаменту лесного хозяйства, Приморскому лесничеству совместно с главами муниципалитетов, МЧС России и правоохранительными органами максимально сосредоточить усилия на предупреждении новых возгораний в лесах.

Отметим, за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность. Максимальное наказание по статьям административного и уголовного кодекса России предусматривает штраф до трёх миллионов рублей и лишение свободы до десяти лет.

С начала года оштрафовано уже 838 человек, в том числе 74 должностных и семь юридических лиц. Сумма штрафов составила почти 1,5 миллиона рублей. Кроме этого, в этом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]