К достройке «Хаяттов» в Приморье намерены привлечь крупные российские и иностранные компании

В администрации Приморского края прошло совещение по вопросам завершения строительства ряда знаковых для края объектов. На нем врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что намерен предложить крупным российским и иностранным компаниям принять участие в достройке гостиниц «Хаятт» во Владивостоке.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, несколько крупных российских и сербских компаний уже получили приглашение приехать в Приморье.

«Вместе со строителями будем оценивать каждую гостиницу отдельно. Смотреть, какая потребуется сумма, и уже по итогам работать с инвестором и помогать ему войти в проект», – отметил глава региона.

Что касается краевого онкологического диспансера, врио губернатора доложили, что подрядчик уже вышел на объект, а до конца недели будет готов график поставки и монтажа оборудования. «Денег на достройку направлено достаточно. Поэтому я буду особенно требователен в вопросах качества. Делайте объект красиво, экономно и удобно», – поручил врио губернатора руководителю подрядной организации.

Успешно завершается реконструкция цирка, в отреставрированном здании сейчас уже работает комиссия по приёмке объекта. Андрей Тарасенко напомнил, что первое представление во Владивостокском цирке запланировано на 23 декабря. «Департаменту культуры нужно активно работать с Росгосцирком в этом направлении. Всё должно быть готово к приёму и артистов, и зрителей», – подчеркнул глава региона. Также Андрей Тарасенко обратился к и.о. главы Владивостока и поручил как можно быстрее завершить работы по благоустройству прилегающей территории. «Очень красивый у нас получился цирк. Обратите внимание, чтобы такой красивый объект находился в достойном окружении», – подчеркнул врио главы региона.

Напомним, неделю назад врио губернатора посетил во Владивостоке недостроенные гостиницы «Хаятт», цирк и краевой онкологический диспансер. По итогам поездки он дал ряд поручений. Реконструкцию цирка было поручено завершить к 30 октября. Достроить здание онкодиспансера на два месяца раньше запланированного срока – в феврале 2018 года. Что касается гостиницы «Хаятт» на мысе Бурный, то это здание будет снято с продажи, необходимая для этого заявка уже направлена в аукционный дом, и достроено.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]