Отопительный сезон начат в большинстве городов и районов Приморья

Отопительный сезон стартовал в 27 муниципалитетах Приморского края. Уже запущено 455 котельных, которые отапливают 807 объектов соцкульбыта и 3652 жилых дома. Всего же в крае к зиме готовы 840 котельных, которые будут отапливать 1690 социально значимых объектов и почти 14 тысяч жилых домов. Процесс запуска тепла потребителям – постепенный. В первую очередь, отопление подаётся в больницы, школы, детские сады, затем уже подключается жилой фонд.

В некоторых случаях требуется время для регулировки внутридомовых систем, устранения аварий на теплотрассах, бойлерных и котельных. Часто бывают ситуации, когда в одной части дома тепло есть, а в другой батареи холодные. В таких случаях необходимо обращаться в управляющую компанию, ТСЖ для регулировки отопительной системы самого дома .

По возникшим вопросам об отсутствии тепла в доме жители могут обратитьсяв госжилинспекцию края по телефону 8(423) 243-26-32.

На «горячую линию» можно обратиться в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Всего на подготовку отопительного сезона 2017-2018 годов в бюджете Приморья предусмотрено 3,4 миллиарда рублей. На эти средства закуплено топливо для котельных, предоставлены субсидии на компенсацию части расходов теплоснабжающих организаций, проведен капитальный ремонт некоторых объектов, а также построены новые модульные котельные.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]