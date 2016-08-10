Лучегорский угольный разрез начнет разработку новых участков в Приморье

АО «ЛУР» планирует разработку неосвоенных участков угольного разреза «Лучегорский-2» Бикинского буроугольного месторождения, что позволит обеспечить работой местной население и загрузить предприятие. Об этом доложили первому вице-губернатору Приморского края Василию Усольцеву на еженедельном рабочем совещании.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прес-службу администрации Приморского края, объявлен открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на производство горных работ открытым способом на участке «Северо-Западный» и участке «Центральный» разреза «Лучегорский-2». Это связано с необходимостью развития предприятия и вовлечения в разработку неосвоенных участков угольного разреза “Лучегорский-2” Бикинского буроугольного месторождения. Сегодня ЛУР добывает 4,1-4,2 миллиона тонн угля в год. Вместе с тем предприятие заинтересовано в закрытии потребностей энергогенерирующих компаний Приморья в угольном топливе и намерено довести объемы собственной добычи до пяти миллионов тонн угля в год.

Заявлено также, что планируемая разработка новых участков позволит привлечь трудовые ресурсы из местного населения. Для моногорода решение социальных проблем – одно из приоритетных направлений развития.

В будущем планируется объявление аналогичного конкурса на разработку разреза «Лучегорский-1».

Как отметили в администрации Приморского к рая, поселок городского типа Лучегорск – один из девяти моногородов Приморья. В 2016 году Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам при Президенте Российской Федерации Владимире Путине назвал модернизацию моногородов одним из 11 национальных проектов, реализация которого имеет стратегический статус для государства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]