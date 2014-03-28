Во Владивостоке служебная собака помогла полицейским найти пропавшего ребенка

Жительница Владивостока со своим семилетним сыном зашла в одно из кафе города, расположенное в Ленинском районе городаКак сообщает "Вести: Приморье со ссылкой на пресс-службу УМВД по г. Владивостоку, через некоторое время ребенок вышел на улицу без сопровождения взрослых. Спустя несколько минут мать вышла вслед за сыном, но не обнаружила его. Женщина попыталась самостоятельно разыскать ребенка, но поиски результатов не дали. Она обратилась с заявлением об исчезновении сына в полицию. Полицейские незамедлительно организовали поиск мальчика.

К розыску привлекли кинолога со служебной собакой по кличке Сантьяго. Немецкая овчарка уверенно вывела полицейских к дому, где проживает семья несовершеннолетнего. После она вернулась обратно к кафе, и оттуда проследовала до супермаркета по улице Шилкинской, где и находился ребенок.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели со школьником воспитательную беседу. Мать привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетнего. Данное правонарушение влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]