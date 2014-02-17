Бренды приморских предприятий, выпускающих молочную продукцию, хорошо известные дальневосточникам, становятся популярными и за рубежом. Восточный экономический форум подтвердил, популярность к российскому мороженному в последние год-два у дальневосточных соседей растет буквально на глазах.

Школьники на экскурсии на местном молочном комбинате. Волшебный процесс превращения молока вот в такую вкуснятину им теперь известен. Плюс бесплатная дегустация готовой продукции.

Эта линия перерабатывает до 6 тонн молока в день. Мороженое разлетается не только по Приморью.

Вкус арсеньевского мороженого хорошо знают россияне, которые путешествует самолетами рейсами Владивосток-Москва и обратно.

Оценили вкус российского пломбира и жители Поднебесной. Сегодня как раз идет фасовка продукции на экспорт в Китай. Недавний Восточный экономический форум стимулировал наших соседей по АТР обратить внимание на приморскую пищевую и перерабатывающую промышленность.

Юрий Минкин, директор Арсеньевского молочного комбината: «Наверное, потому, что там другие традиции, другие ингредиенты, другие технологии. Наверное, со временем они научаться его делать сами, но хотят они сегодня».

Огромное количество наград на разных выставках стало уже привычным для приморского предприятия. Каждый год очередная новинка. Сейчас нарасхват идет варенец с пенкой.

Ощутима для подобных предприятий и поддержка государства. Этот молочный комбинат за 5 лет получил более 6 миллионов рублей субсидий на приобретение технологического оборудования. Помогает краевой бюджет и получающим все большее развитие потребительским сельхозкооперативам.

Виктор Понамарев, начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности администрации края: «40 процентов должен имеет кооператив у себя. А 60 процентов мы предоставляем в виде гранта безвозмездно. Они покупают оборудование, предоставляют документы, и им эти деньги возвращаются».

Дальневосточное мороженое, изготовленное с любовью из свежего натурального молока, обладает неповторимым вкусом. Поэтому и успех. Недавно арсеньевским пломбиром заинтересовались вьетнамские оптовые покупатели.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]