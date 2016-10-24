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Анонс на 17 октября

17 октября в 12.00 в Центр культуры «Солнечный» (Владивосток, ул. Серова, 26а, район Седанки) - открытие выставки «Вы – свет миру».

17 октября в спорткомплексе «Арена-Спорт» (ул. Володарского, 3а) - начнется очередной сезон чемпионата Владивостока по баскетболу среди мужских команд.

17 и 18 октября в научной библиотеке Дальневосточного федерального университета (ул. Алеутская, 65-б) - молодежная тематическая конференция «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов – новый взгляд!».

17 октября в 18.30 в Театре имени М. Горького (Владивосток, ул. Светланская, 49) – спектакль «Смех лангусты».

17 октября в 19.00 в библиотеке «Бук» (Владивосток, ул. Светланская, 55) – встреча с Александром Лобычевым, арт-критиком, филологом, автором книги о дальневосточной литературе «Отплытие на остров Русский».

17 октября – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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