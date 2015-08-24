Распиши лодку Ивану Штылю

Какой быть лодке Ивана Штыля в 2018-ом году решат приморцы. В прямом эфире «Радио России. Приморье» знаменитый гребец признался, что дизайн каноэ на следующий год не придумал. Хотя спортсмен знаменит не только своими многочисленными победами, но и экстравагантными лодками. Так в этом году на бортах красовались девушки в стиле пин-ап, до этого были изображения различных животных. Помочь придумать дизайн новой лодки Иван попросил приморцев. И «ГТРК Владивосток» объявляет конкурс. Свои идеи, эскизы зрители могут присылать на почту shtyl2018@vestiprim.ru до 31 декабря 2017 года, из них Иван выберет лучший. Вся подробная информация на нашем сайте vestiprim.ru. Участвуйте. И возможно, именно ваш рисунок, увидит весь мир на международных соревнованиях.

Иван Штыль, 14-кратный чемпион Мира, Призер олимпиады в Лондоне: «Нам бы хотелось узнать мнение общества, может быть идея родиться к этом диалоге. По правилам у нас нельзя изображать религиозное движение или политическую тематику. Пусть зрители посмотрят соревнования по гребле на байдарках и каноэ, представят, что можно изобразить, посмотрят, что там есть и присылают свои предложения».

Можно прислать идею, рисунок, дизайн оформления лодки.

Размеры лодки: длина — 5 м., высота 40 см.

Картинка не должна носить политический и религиозный подтекст.

Идеи свои можно присылать до 31 декабря 2017 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]