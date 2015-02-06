Во Владивостоке ликвидирована сеть интимных салонов "широкого профиля"
Прокуратурой Приморского края утверждено обвинительное заключение в отношении четырех местных жителей, которые обвиняются в совершении преступлений против общественной нравственности. В зависимости от роли каждого в содеянном, их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 35, ч. 1 ст. 241 УК РФ (деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией, совершенные организованной группой) и по ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, в 2014 году жительница Владивостока организовала преступную группу для занятия проституцией, куда вовлекла своего брата, выполнявшего функции по подбору персонала и хозяйственному обеспечению притонов, бывшего сотрудника органов внутренних дел для оказания физической защиты теневого бизнеса и представителя криминальных структур города.
Для размещения офисов фирм досуга и притонов ею были арендованы пять жилых помещений, расположенных в г.Владивостоке. С целью вовлечения лиц в занятие проституцией она разместила объявления о предоставлении женщинам и мужчинам высокооплачиваемой работы. Деятельность фирм досуга конспирировались под клининговые работы, предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства и др.
За оказание сексуальных услуг был установлен тариф от 2 тыс. до 5 тыс. рублей за час, из которых половина выплачивались лицу, оказывающему систематические платные сексуальные услуги, остальными денежными средствами фигурантка распоряжалась сама.
Участники организованной группы создали все необходимые материально-бытовые условия для лиц, вовлеченных в занятие проституцией, предоставляли им необходимые предметы домашнего обихода, обеспечивали покровительство незаконному бизнесу.
Фигуранты также привлекали к совершению преступлений других лиц (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство) в качестве «диспетчеров» и «водителей-сутенёров».
Преступная деятельность организованной группы пресечена сотрудниками УМВД России по Приморскому краю в августе 2015 года, тогда же ее участники были задержаны.
В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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