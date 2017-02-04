Региональная площадка XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов открылась во Владивостоке. В краевую столицу приехали 100 зарубежных гостей из 50 стран и 100 молодых лидеров со всего Дальнего Востока. Организовал международную встречу — краевой департамент по делам молодежи.

Принимает гостей вся страна. 15 городов России встречают участников Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. 200 человек со всего Дальнего Востока и 50 государств прилетели во Владивосток.

Андрей Тарасенко, врио губернатора Приморского края: «Вы сегодня, работая на фестивале, вы учитесь, как можно сотрудничать, жить в мире. Я хочу пожелать вам от жителей Приморья хорошей работы. Потому что мы стартуем на Земле, на Востоке, и эта волна сейчас докатится до Сочи».

Мариам Йосри, участник фестиваля (Египет): «Я никогда не думала, что окажусь здесь. Я - обычная студентка, мне 20 лет. И я думала, что никогда не попаду на такое всемирное событие. Мы - люди из разных стран - здесь разговариваем, объединяемся».

Педро Сааведра, участник фестиваля (Чили): «Этот университет гораздо больше моего института в Чили. Первые эмоции — всё супер! Такие позитивные люди вокруг, природа и море».

Новые знакомства, совместные фото, обмен сувенирами. И, конечно, студенты стремятся заглянуть в аудитории и лаборатории русского университета.

Александр Захаренко, старший научный сотрудник Научно-образовательного центра нанотехнологии: «Будем хвастаться оборудованием, которое может измерять объекты наноразмерные. Вот, к примеру, микроскоп, он был первый в России, сейчас второй в океанариуме у нас, недалеко».

Нанотехнологии Хоссем изучает в своём вузе в Египте. Но признаётся, хотел бы поработать в приморской лаборатории.

Хоссемилдин Илсайид, участник фестиваля (Египет): «В Египте всего один вуз преподаёт нанотехнологию. И я в нём учусь. Было интересно найти в России университет, где есть такая же специальность. И я рад, что мне это удалось и я здесь. Кстати в ДВФУ есть ИК-спектрофотометр, в наших лабораториях его нет».

Обсуждают гости и всемирные проблемы медиа. И пока у иностранцев кипит дискуссия у студентов ДВФУ — работа. Гости заглядывают в объективы и в аппаратную режиссера.

А это уже запись посланий ко всему мировому сообществу.

Ждулиджа Даугелаитэ, швейцария. «Я говорила о воде, о том, что миру нужна чистая вода».

Проблемы в экологии, признаются участники со всего мира, на Земле схожи. На фестивале все дружно ищут пути их решения.

И конечно, во Владивостоке все дружно отдыхают, знакомясь с культурой многонациональной России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]