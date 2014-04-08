В Приморье полицейский подозревается в получении взятки
Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Лесозаводской». Он подозревается в получении взятки.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника руководителя СК РФ по Приморскому краю Авроу Римскую, в июне 2016 года подозреваемый предложил местному предпринимателю за денежное вознаграждение свое покровительство. Он обещал за деньги информировать предпринимателя о проведении рейдовых мероприятий сотрудниками полиции на территории, где последний организовал незаконную вырубку лесных насаждений. С октября 2016 по январь 2017 года подозреваемый получил от предпринимателя деньги сумме 250 тысяч рублей.
Стоит отметить, что взяткодатель добровольно сообщил о совершенном преступлении в правоохранительные органы, в связи с чем освобожден от уголовной ответственности за дачу взятки (ст. 291 УК РФ).
Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражей.
Как сообщили в региональном УМВД, назначена служебная проверка, в ходе которой будут тщательно и объективно изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию сотрудника полиции. Полицейский будет уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД, и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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