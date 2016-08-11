Приморские рыбаки увеличили вылов иваси почти в 2 раза
Более 7,7 тысяч тонн дальневосточной сардины добыли рыбаки Приморья.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, приморские рыбодобывающие компании увеличили вылов иваси по сравнению с прошлым годом почти в два раза.
«По состоянию на 1 октября тихоокеанской иваси добыто почти 7750 тонн, что на 3370 тонн больше уровня прошлого года», – рассказали в ведомстве.
Напомним, что в 2016 году был возобновлен промышленный промысел иваси. Всего было выловлено 4,3 тысячи тонн дальневосточной сардины, из них около трех тысяч тонн добыли суда «Доброфлота».
Отметим, приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны. Около 20% общероссийского вылова обеспечивает наш край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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