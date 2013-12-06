52 резидента приморских ТОР уже создают более 13 тысяч новых рабочих мест

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко принял участие в открытии конференции «Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России» в понедельник, 16 октября.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прессл-службу администрации Приморского края, создание и модернизация 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ) к 2020 году – один из «майских» Указов Президента России Владимира Путина от 2012 года. Приморье в решение данной задачи уже включилось, отметил врио губернатора края.

«В четырех созданных ТОР 52 резидента уже создают более 13 тысяч рабочих мест. Это очень трудоемкая работа, колоссальный труд. Он не быстрый, идет во временном графике четыре-пять лет. Например, сейчас строится верфь в Большом Камне, она такая же как верфь в Корее строит корабли, необходимые для перевозки углеводоровов. Помимо того, что мы теперь сами будем строить корабли, нам нужны будут люди, которые будут водить эти суда», – подчеркнул Андрей Тарасенко.

По его словам, проекты такого уровня должны быть обеспечены специалистами высоких квалификаций. Глава Приморья акцентировал внимание, что важно приложить все усилия, чтобы обеспечить качественный рывок в экономическом развитии региона, в подготовке в крае своих достойных специалистов, которые займут вновь созданные рабочие места.

«У меня простой подход: надо готовить в институтах тех специалистов, которые необходимы для создаваемых предприятий. У нас тех же корабелов нет, нет высоквалифицированных специалистов в химии, управлении энергетикой, операторов по портовым мощностям. Много надо специалистов, но их надо обучать, но при этом они должны работать на местных предприятиях. Например, каждое крупное предприятие могло бы открыть в университете свою кафедру. Я готов собрать руководителей институтов, которые у нас есть, и производственников, которые хотят получить эти кадры, и обсудить этот вопрос», – заявил врио губернатора.

Как следует из доклада руководителя аппарата регионального Уполномоченного по защите прав предпринимателей Елены Ромашко, в Приморье лидером по числу рабочих мест является сектор торговли, второе и третье места занимают транспорт и связь соответственно. Также в топ-10 попали две отрасли обрабатывающей промышленности – производство пищевых продуктов, машин и оборудования.

«При этом крупные по занятости сектора – торговля, транспорт и связь – лидируют по числу высокопроизводительных рабочих мест. Так, производство машин и оборудования занимает 69,3% в общей доле ВПРМ, рыболовство – 64%, производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 60%. И только в этих трех отраслях доля высокопроизводительных рабочих мест превышает 50%», – отметила она.

Позицию предпринимателей представил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморском крае, член Российского союза промышленников и предпринимателей Роман Титков. Он привел данные опроса, проведенные Центром мониторинга и развития промышленности совместном с Минпромторгом и Центром стратегических разработок Агентства стратегических инициатив.

«Были опрошены более 500 руководителей крупных и средних промышленных предприятий по вопросу производительности труда и создания ВПРМ. На вопрос, какие из инструментов государства позволили бы активнее заниматься повышению производительностью труда, голоса распределились следующим образом: 66% – целевое и доступное финансирование, 45% – специализированные налоговые льготы, 28% – переориентация мер господдержки отрасли и региона таким образом, чтобы одним из критериев было повышение производительности труда», – озвучил он.

Вице-президент союза «Приморская торгово-промышленная палата» Михаил Веселов обратил внимание на необходимость консолидации усилий и ресурсов бизнеса, государства и образовательных организаций.

«Дальнейшее развитие механизма участие работодателей в решении задачи обеспечения квалифицированными кадрами целесообразно через создание структурных подразделений профессиональных образовательных организаций на предприятиях, отдельных площадей под размещения оборудования предприятиями в образовательных организациях на условиях концессионных соглашений», – отметил заместитель руководителя Приморской ТПП.

Результатом конференции станет резолюция для отправки в центральный штаб ОНФ и Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]