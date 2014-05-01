Во Владивостоке будет временно ограничено автодвижение
В субботу, 21 октября, во Владивостоке состоится закрытие «Велосезона-2017». В целях обеспечения безопасности дорожного движения на нескольких улицах Первомайского района будет временно ограничены движение и парковка. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Так, 21 октября движение и парковка автотранспорта будут ограничены с 11.30 до 13.30 на следующих участках автомобильных дорог:
- по улице Окатовой: от пересечения с улицей Интернациональной до пересечения с улицей Терешковой;
- по улице Харьковской: от пересечения с улицей Терешковой до пересечения с улицей Черемуховой;
- по улице Черемуховой: от дома № 3 по улице Кизлярской до дома № 9 по улице Черемуховой;
- по улице Терешковой: от пересечения с улицей Окатовой до пересечения с улицей Бурачка;
В этот день объезд будет организован по улицам Калинина, Окатовой, Харьковской, Ужгородской и Олега Кошевого.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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