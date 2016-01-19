Более 15 кг китайских наркотиков изъяли у жительницы Владивостока

Дальневосточная оперативная таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды наркотиков в особо крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-секретаря Дальневосточной оперативной таможни в ходе масштабной спецоперации была задержана 27-летняя жительница Владивостока. У нее таможенники и полицейские обнаружили и изъяли более 15,5 кг «синтетики». Тогда в отношении задержанной было возбуждено уголовное дело за хранение и приготовление к сбыту наркотиков. Подозреваемую заключили под стражу.

Оперативники ДВОТ установили канал поставки наркотиков в Приморье, а также причастность задержанной к контрабанде изъятых у нее запрещенных веществ.

Кроме того, выяснилось, что сбыт наркотиков был налажен международной преступной группой.

Сама подозреваемая созналась в соучастии в преступлении. Она рассказала, что ее роль заключалась в переводе денег в Китай в счет оплаты за наркотики, получении товара в России от граждан КНР, фасовке и реализации. Покупкой наркотиков в Китае и незаконным ввозом их в Россию занимались жители Поднебесной.

Сейчас следственные действия продолжаются.

Фигурантке двух уголовных дел грозит провести за решеткой долгие годы: только за контрабанду наркотиков в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору российским уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]