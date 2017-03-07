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Четыре пожара потушили в Приморье за сутки

Четыре пожара потушили в Приморье за сутки

Фото: Администрация ПК

Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте лесного хозяйства, пожары потушены в Кавалеровском, Партизанском и Ханкайском районах на площади более 50 гектаров.

Ещё с 21 пожаром ведется борьба на площади почти три тысячи гектаров в Кавалеровском, Ольгинском, Партизанском, Тернейском, Ханкайском районах и Дальнегорском городском округе. Большая часть очагов огня локализована, в их тушении принимают участие около 200 человек, задействовано 40 единиц техники.

Сейчас пожары действуют в труднодоступной для проезда техники местности, распространение огня на этих участках остановлено.

Специалисты отметили, что из-за сухой и ветреной погоды возросло количество возгораний на территории лесного фонда региона.

По распоряжению врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с 12 октября 2017 года на территории края введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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