Во Владивостоке закрылся популярный ресторан немецкого бренда

Популярный во Владивостоке ресторан Paulaner Bräuhaus на Фонтанной, 2 окончательно закрылся. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, из здания уже вывезли всю мебель, в настоящее время грузчики снимают вывески с названием немецкого бренда, двери и перегородки на открытой веранде.

Один из экс-сотрудников заведения уточнил, что это не переезд, а ресторан действительно закрывается. При этом не сообщив о причине прекращения работы заведения.

В настоящее время помещение заведения немецкого бренда Paulaner Bräuhaus уже пустует. Столы, стулья и пивоваренные котлы грузчики уже вынесли и увезли. Теперь наемные рабочие разбирают веранду на открытом воздухе.

По информации Vl.ru, ресторан был третьим заведением бренда Paulaner в России. Открылся он в апреле 2014-го. Меню здесь включало разного рода закуски, салаты, супы, мясные или рыбные блюда, а также десерты. Из напитков, кроме пива, владивостокцы приходили сюда попробовать газированные и негазированные напитки с ликером, сиропом или лимонадом.

Также ресторан неоднократно становился площадкой для концертов. За последние годы здесь успели выступить экс-участник «Машины времени» Евгений Маргулис, Юрий Лоза, Иван ПанфиLOVE, группы «Смысловые галлюцинации», «9 район LIVE», «Крематорий» и многие другие исполнители.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]