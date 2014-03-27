Мошенничество с субсидиями на почти 15 млн рублей выявлено в Приморье

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Пожарскому району выявили факт мошенничества при получении субсидий.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 53-летний житель Пожарского района, будучи главой крестьянского фермерского хозяйства, обманом завладел 14,6 млн рублей. Субсидии гражданин получил в рамках программы «Развитие семейных животноводческих ферм». В течение двух лет с момента получения последнего платежа он был обязан отчитаться за расходование денег. По истечении этого срока он изготовил и передал фиктивные документы, в которых говорилось о строительстве животноводческой фермы на общую сумму более 15 млн рублей. Полицейские установили, что фактическая стоимость выполненных работ не превышает 400 тыс. рублей.

Следователями отдела МВД России по Пожарскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество при получении выплат». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]