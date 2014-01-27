В самом разгаре хоккейный сезон. Вся Россия следит за матчами любимых команд и Приморье не отстает. Краевой турнир по хоккею завершился накануне. Игры стали частью большой спартакиады по игровым видам спорта. Победители уже известны.

До конца мачта всего несколько минут. Владивостокская молодежная команда «Адмирал» обыгрывает сборный приморский клуб «Вольфрам-Надежда». Но на последней минуте в ворота хозяина поля залетает шайба. Впрочем, даже такой фееричный финал не оставляет победу за гостями. 7:5 в пользу «Адмирала».

Дмитрий Шешера, главный судья кубка ВВН: «Отбор был самый жесткий, у нас в турнире участвовало пять команд. Это команды, которые являются чемпионами Приморского края. Хоть это и первый турнир, который проводится в рамках спартакиады, но, тем не менее, мы не можем сказать, что это какая-то водокачка была, то есть серьезный турнир с серьезным призовым фондом».

«Вольфрам-Надежда» — молодая команда. Ее создали специально для турнира по хоккею на кубок фонда ВВН. Однако игроки уже опытные. Их собрали с разных клубов со всего Приморского края.

Виктор Таранов, капитан команды «Вольфрам-Надежда»: «У нас ребята с Большого Камня, с Уссурийска, с Владивостока, есть с Артема. По итогу турнира будет отбор, будут смотреть игроков. Возможно, что такой же командой и будем дальше играть».

Победителем хоккейного турнира стал клуб «Вольфрам» из поселка Восток. Второе место досталось «Адмиралу», третье — команде «Вольфрам-Надежда». Игры проходили на разных площадках Приморья с 20-го сентября — все при отлаженной организации фонда ВВН. Программа «Спортивное Приморье» объединила любителей и профессионалов разных возрастов. Матчи стали традиционным местом встречи любителей спорта.

- По характеру игры «Вольфрам» практически не уступает «Адмиралу», дают интересную игру. Соперничество сильное!

- Классная игра, хороший матч, мы за «Адмирал», за наших, как иначе!

- Ощущения очень хорошие, мы очень болеем за нашу команду, надеемся, что мы выиграем, мы за наших!

Зрелищный хоккейный турнир стал завершающим матчем Второй Приморской спартакиады по игровым видам спорта. Кубок ВВН разыграли среди приморских баскетболистов, волейболистов и мини-футболистов.

Дарья Райчук, куратор программ фонда ВВН: «Во второй приморской спартакиаде по игровым видам спорта приняли участие более сотни спортсменов. И это как профессионалы, так и любители. Благодаря спартакиаде выполняются главные цели и задачи всех наших программ фонда ВВН. Это, прежде всего, популяризации здорового образа жизни и поддержка спортсменов нашего города и края».

Уже более 15 лет фонд ВВН поддерживает приморских спортсменов. В этом году на базе фонда впервые появился спортивный совет, объединивший все краевые федерации. Результатом сплоченной работы стали десятки турниров и соревнований, которые проходят по всей территории края. Главным же центром событий стал новый спортивный комплекс «Арена спорта» во Владивостоке, отреставрированный силами фонда ВВН. Здесь уже готовятся к Третьей Приморской спартакиаде – по боевым искусствам.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]