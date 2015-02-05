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Жительница Находки фиктивно поставила на учет 10 иностранцев

Жительница Находки фиктивно поставила на учет 10 иностранцев

Фото: stav-reporter.ru

Жительница Находки за денежное вознаграждение зарегистрировала по месту жительства 10 иностранных граждан, которые фактически по указанным адресам никогда не проживали.

В Находке завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в фиктивной регистрации иностранцев по месту жительства. Подсудимой могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок  до трех лет. 

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, полицейские установили, что 58-летняя жительница Находки за деньги поставила на учет 10 иностранцев в квартирах на улицах Кольцевой и Тимирязева. Проверка показала, что иностранцы по указанным адресам никогда не проживали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». Доказана причастность обвиняемой к совершению преступления. Уголовное дело передано в суд города Находки для  рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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