Дальневосточным бизнесменам просубсидируют строительство социальной инфраструктуры
Правительство России разработает механизм возврата дальневосточным бизнесменам средств, потраченных на строительство социальной инфраструктуры. Такое поручение дал Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Президиума Госсовета, которое прошло 6 сентября на острове Русский во Владивостоке в рамках третьего Восточного экономического форума.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края, если раньше крупных инвесторов обязывали строить за свой счет подобные объекты, то теперь эти затраты им планируют возместить посредством налоговых льгот. Предоставлять преференции будут органы исполнительной власти регионов.
Проработать механизм предоставления льгот поручено Правительству РФ до 31 декабря 2017 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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