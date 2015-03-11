Приморский автоугонщик-романтик задержан во Владивостоке

Ленинское УМВД России по городу Владивостоку обратился местный житель с просьбой найти его угнанный автомобиль. Как рассказал потерпевший, его «Тойоту Приус» вечером похитили с придомовой территории на проспекте Красного Знамени.

Ориентировка на автомобиль была направлена всем наружным нарядам полиции, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ходе розыска инспекторы ДПС остановили разыскиваемый автомобиль. За рулем иномарки находился 29-летний житель села Раздольное. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Мужчина рассказал, что, когда он был в гостях у потерпевшего, забрал ключи от авто, решив покататься по Владивостоку.

Теперь против горе-угонщика возбуждено уголовное дело по статье 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Ему грозит срок до пяти лет.

Сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]