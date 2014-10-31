В Приморье вскрылось мошенничество при строительстве жилого комплекса в «Снеговой пади»
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Главную военную прокуратуру, военная прокуратура Владивостокского гарнизона при проверке исполнения контрактных обязательств установила, что начальником филиала СУ № 712 бывшего ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» К. составлены фиктивные акты сдачи-приемки выполненных ООО «Стройкомплект-ДВ» строительных работ по возведению жилого комплекса в микрорайоне «Снеговая падь». На основании документов подрядчику незаконно было перечислено более 2,4 млн рублей.
В отношении должностного лица возбуждено уголовное дело. Военные прокуроры принимают меры к возмещению ущерба.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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