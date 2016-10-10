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В 31 муниципалитете Приморья начат отопительный сезон

В 31 муниципалитете Приморья начат отопительный сезон

Фото: ob-zor.ru

Подача тепла началась еще в четырех муниципалитетах Приморья – Октябрьском, Партизанском, Хорольском и Чугуевском районах края. Так, отопительный сезон начат в 31 муниципалитете края из 34. Скоро отопление дадут во Владивостоке, ЗАТО Фокино и Хасанском районе. 

Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, поэтапный запуск отопления сейчас идет почти во всех городах и районах Приморья.

«Уже работает 617 котельных, отапливающих 1210 объектов соцкульбыта и 6609 жилых домов в 31 из 34 муниципалитетов края», – уточнила директор департамента Елена Пархоменко.

Всего же в крае к зиме готовы 840 котельных, которые будут отапливать 1690 социально значимых объектов и почти 14 тысяч жилых домов.

В первую очередь отопление подается в больницы, школы, детские сады, затем уже подключается жилой фонд. Кроме этого, в некоторых случаях требуется время для регулировки внутридомовых систем, устранения аварий на теплотрассах, бойлерных и котельных.

Для оперативного реагирования на проблемы с теплоснабжением, в государственной жилищной инспекции Приморья действует «горячая линия». По возникшим вопросам об отсутствии тепла в доме жители могут обратиться по телефону 8(423) 243-26-32.

На «горячую линию» можно обратиться в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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