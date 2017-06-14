В Приморье пропала девушка

Пропала Кристина Шевченко, 1985 г.р. из Владивостока. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на социальные сети, девушка ушла из дома 28 августа 2017 года и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 25-30 лет, рост 155-160 см., худощавого телосложения, глаза карие, волос русый густой до плеч.

Была одета: куртка матерчатая черного цвета, другая одежда не установлена.

Особые приметы: сутулится.

Автотранспорт: Nissan Teana, 2005г., серебристого цвета с желтым оттенком, гос.номер С 346 ЕН 125 RUS

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Кристины,

просим позвонить по телефонам:

8 (423) 227-93-60, 227-65-63, 8 968 165 10 10 – ОП № 2 УМВД России по г.Владивостоку или 02, 102 – полиция

8 914 721 22 32, 8 994 004 41 46 – волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]